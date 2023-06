Ospedaletti: divieto di circolare a torso nudo o in costume da bagno in tutto il centro e sulla pista ciclabile

Anche quest’anno il Sindaco di Ospedaletti ha emanato una ordinanza che prevede, fino al 15 settembre, il divieto di circolare a torso nudo e in costume da bagno in tutte le aree e le vie pubbliche del centro abitato inclusa la pista ciclopedonale, con l'esclusione delle zone adibite alla balneazione e quindi le spiagge a valle della pista ciclopedonale.

Sul territorio comunale, ed in particolare nelle zone a maggiore flusso turistico, si verificano frequentemente comportamenti che vengono avvertiti dalla generalità delle persone come contrari al decoro e alla decenza tipici del normale convivere civile, come per esempio circolare in costume da bagno ovvero a torso nudo.

Molte sono state, nelle scorse stagioni estive, le proteste e le richieste quotidiane di intervento, avanzate al riguardo da moltissimi cittadini residenti e turisti che lamentano anche un aumento generalizzato dei comportamenti nel periodo estivo caratterizzato da un notevole afflusso turistico.

Ai trasgressori sarà comminata una sanzione amministrativa tra 25 e 500 euro.