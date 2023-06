Camporosso ottiene 3 Vele per 'il mare più bello', Gibelli: "Testimonia la qualità ambientale del nostro litorale e dei servizi offerti" (Foto)

Camporosso ottiene 3 Vele per 'il mare più bello' dalla guida di Legambiente e Touring Club Italiano.

"Con molta soddisfazione accogliamo la notizia dell’assegnazione a Camporosso di 3 Vele per 'il mare più bello' da parte di Legambiente e Touring Club Italiano" - commenta il sindaco di Camporosso Davide Gibelli - "Un vessillo che testimonia non solo la purezza delle acque ma in generale la qualità ambientale del nostro litorale e dei servizi offerti. La nostra spiaggia è pronta per la stagione estiva".

(Servizio fotografico con drone della polizia locale)