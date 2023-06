Sanremo: dehors 'allargati' sul porto, l'Assessore Menozzi "E' solo una sospensiva non una legittimazione"

“Non è una legittimazione abusiva degli spazi, ma solo la sospensiva fino a dicembre mentre, in caso di controlli, le forze dell’ordine possono nuovamente multarlo”.

Sono le parole dell’Assessore sanremese Mauro Menozzi, in relazione alla notizia pubblicata la settimana scorsa sul nostro giornale e relativa alla sospensiva del Tar per un ristoratore del porto vecchio di Sanremo, che era stato multato per aver invaso ripetutamente il marciapiede pubblico con il dehors.

Secondo il tribunale amministrativo, infatti, senza il dehors sul fronte mare, che è ovviamente molto frequentato in alta stagione nel periodo estivo, l'esercizio subirebbe una grande perdita di clientela e di fatturato. Il Tar aveva accolto la domanda cautelare dei titolari del ristorante, che avevano fatto ricorso contro il Comune, bloccando fino al 1° dicembre, data dell'udienza di merito, l'efficacia del provvedimento con cui l'Amministrazione aveva sospeso per 15 giorni la concessione di suolo pubblico all'esercizio.

Il provvedimento del Comune era stato adottato dopo tre violazioni del regolamento cittadino sui dehors, che vedevano l’occupazione superiore a quella autorizzata. L’Assessore ha evidenziato che in controlli si svolgeranno regolarmente, anche nel corso dell’estate, sui dehors della città.