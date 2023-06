Ventimiglia: prima seduta Giunta Comunale, si parte con l’adeguamento del Ponte Doria

Quest’oggi, nella prima seduta della Giunta Comunale è stata deliberata l’approvazione del progetto per l’allargamento del marciapiede, lato sud, del Ponte Andrea Doria.

Si tratta del primo lavoro pubblico deliberato dalla neo insediata amministrazione, resosi prioritario data l’assenza della Passerella sul Roya. Il costo stimato per l’intervento ammonta a 140.000 Euro e prevederà anche l’abbattimento di barriere architettoniche in Piazza Costituente.

“Si tratta di un intervento molto atteso - dichiarano il Sindaco Flavio Di Muro e l’Assessore ai Lavori Pubblici Domenico Calimera - non solo da residenti e commercianti del Borgo, ma anche di notevole rilevanza per il flusso pedonale verso Marina San Giuseppe, il Porto turistico ed il Centro Storico. A breve faremo il punto sulla Passerella con gli Uffici ed i Progettisti, per riprendere in mano il progetto e definire i successivi passaggi verso la realizzazione di questa importante infrastruttura molto cara ai Ventimigliesi”.