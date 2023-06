Ventimiglia: i risultati del primo confronto tra i Comitati di quartiere e l’Amministrazione comunale

Il Sindaco, Flavio Di Muro, introducendo la riunione, ha indicato il metodo che intende seguire: “Lo abbiamo detto in campagna elettorale e lo ribadiamo adesso che amministriamo: il confronto e il dialogo per noi sono importanti e fondamentali prima di assumere qualsiasi decisione. Da tempo si lamenta una disaffezione verso le frazioni, che noi riteniamo essere parte integrante della città, quindi vogliamo partire da subito con segnali concreti”.

L’Assessore Domenico Calimera, delegato alle Frazioni e ai Lavori Pubblici, ha richiesto un report per poter partire da subito con i primi interventi, in particolare per ciò che concerne l’illuminazione, la segnaletica orizzontale, i dossi e i paletti. Vi sono inoltre progetti che si stanno riprendendo in mano per velocizzare il loro il loro iter.