Al Circolo Golf degli Ulivi Sanremo la terza edizione del Benza Cup

Benza da oltre 90 anni è il punto di riferimento nella provincia di Imperia e non solo, nella distribuzione di prodotti per l'irrigazione, il giardinaggio, il bricolage, l'agricoltura, l'arredamento da esterno, le piscine ma anche di materiali per la sicurezza sul lavoro.

Il 24 giugno organizzerà la terza edizione del Benza Cup, una gara Stableford 18 buche, seguita da un rinfresco post gara al Circolo Golf degli Ulivi Sanremo.

L'azienda nel corso degli anni ha aperto la strada alla distribuzione di prodotti per il giardinaggio e l'arredamento esterno, rendendoli accessibili a un pubblico sempre più vasto. Inoltre, ha ampliato la propria offerta con prodotti tecnologicamente avanzati come il prato sintetico e le piscine.

Il settore piscine rappresenta per Benza il fiore all'occhiello dell'azienda, grazie ad una importante esperienza nella progettazione, realizzazione e manutenzione. Inoltre, si occupa della gestione delle piscine condominiali e private in conformità delle normative certificate ISO 9001.

Per oltre 90 anni la sua mission è stata quella di rinnovare la gamma prodotti, orientandosi verso un design più accattivante grazie alle collaborazioni con designer esterni e creando prodotti che soddisfino il mercato locale e della Costa Azzurra. Oggi dispone di un nuovo showroom con un concept e layout espositivo rinnovato, per rendere l'acquisto più facile e piacevole per i clienti.

Se questa estate desiderate arredare il vostro giardino, il terrazzo e gli spazi verdi disponibili, da Benza c'è tutto ciò che serve nell'ambito dell’Outdoor Living, come gazebo, ombrelloni, ma anche tavoli, sedie e salotti da esterno del miglior Made in Italy.

Vi ricordiamo che Benza è a Sanremo in via Pascoli, 163.

Per ogni ulteriore informazione chiama al 0184 575246 o visita www.benzasrl.it