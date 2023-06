Poste Italiane: Ventimiglia ‘città’ primo ufficio della provincia di Pmperia per ‘Poste energia’

A pochi mesi dallo sbarco di Poste Italiane nel mercato dell’energia sono già stati sottoscritti oltre 250 mila contratti in tutta Italia. Imperia ha un peso percentuale del 16% rigardo alle sottoscrizioni attivate in Liguria e l’Ufficio Postale di Ventimiglia Città si è particolarmente distinto fra le 88 sedi postali per numero di contratti sottoscritti in tutta la provincia.

Un’offerta trasparente, innovativa, sostenibile, costruita su misura per il cliente e che prevede, tra i diversi aspetti, anche il prezzo della materia prima luce e gas bloccato per 24 mesi, con due opzioni di pagamento: quella tradizionale, con importo variabile in base a quanto consumato nel mese e quella innovativa a rata fissa che viene calcolata sulla base dei consumi dell’anno precedente.

Ivana Ferrari dirige l’Ufficio Postale di Corso Repubblica da gennaio: “Prima svolgevo una mansion prettamente commerciale – racconta la cinquatatreenne imperiese – mentre ora ho la fortuna di misurarmi in un lavoro impegnativo, ma che mi riempie di soddisfazioni. Inizialmente ero spaventata per tale responsabilità, ora sprizzo entusiasmo, poichè ho la caratteristica di innamorarmi di ogni lavoro che svolgo”

Il caro bollette ha portato non poche preoccupazioni nelle menti e nelle tasche degli italiani: “Entrando nel mercato dell’energia – spiega Ivana Ferrari – siamo riusciti a togliere parecchie ansie alle persone, soprattutto alla popolazione anziana. La rata fissa permette di tararsi su quella cifra, senza avere costi nascosti. Ciò permette di vivere con meno timore l’arrivo della bolletta. Il risultato che stiamo ottenendo è dovuto alla trasparenza e alla semplicità nelle informazioni che l’azienda è stata in grado di proporre con questa offerta. E’ importante anche il modo in cui la spieghiamo, parlando con i clienti per capire le loro necessità, con un approccio propositivo. Si affidano a noi e come sempre cerchiamo di non deluderli. E’ un gioco di squadra che coinvolge tutte le figure degli uffici, grazie ad una formazione continua e a una passione per il lavoro che facciamo.

Ivana Ferrari, in pochi mesi, è riuscita a creare attorno a sè un gruppo coeso, tutti fanno squadra e aiutano il prossimo: “Il massimo esperto del ramo Energia è il collega che si occupa del Punto Casa Famiglia, Angelo De Maria. Ci rivolgiamo a lui per consigli che ci permettano di andare incontro alle esigenze del cliente. Nella sua postazione, sono disponibili, oltre all’offerta energia, le offerte di telefonia, le polizze RCA e dove è possibile richiedere strumenti di pagamento quali la PostePay Evolution e anche tutti i prodotti tipici del risparmio postale (Libretto di Risparmio e Buono Fruttifero Postale) – conclude la direttrice di Ventimiglia”.

L’offerta energia si distingue inoltre per l’attenzione alla sostenibilità ambientale e incentiva il consumo consapevole, puntando sulla sensibilizzazione del cliente ai benefici, non solo economici, di contenere i propri consumi. L’energia elettrica venduta proviene al 100% da fonti rinnovabili prodotte in Italia e le emissioni di anidride carbonica del gas immesso al consumo sono totalmente compensate.

