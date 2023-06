Ventimiglia: da Gabriele Amarella il plauso all’assessore Milena Raco per i suoi primi giorni di lavoro

Gabriele Amarella, responsabile degli Enti locali per Forza Italia in provincia, esprime il proprio apprezzamento per i primi giorni di lavoro del neo assessore all’Igiene Urbana Milena Raco.

“Un ‘grazie’ a Milena Raco per la sua presenza costante sin dal primo giorno dell’insediamento nel proprio assessorato di competenza - dichiara Amarella - sono iniziati i lavaggi in diverse vie del centro città e si è proceduto con lo sgombero di materiale ingombrante nel piazzale di via Eugenio Montale con relativo sfalcio delle erbe. Nei giorni a seguire proseguiranno anche gli altri interventi programmati con il sindaco e con gli uffici preposti”.