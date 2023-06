Sanremo: Comune rattoppa buche in strada Bonmoschetto, residenti "Ora aspettiamo messa in sicurezza"

Il Comune di Sanremo ha provveduto a rattoppare le buche più pericolose di strada Bonmoschetto. Solo pochi giorni fa avevamo raccolto la denuncia dei residenti della via che sale da pian di Poma: asfalto dissestato in più punti tanto da rendere la viabilità pericolosa.



Numerose le segnalazioni all'urp del Comune ma nessuna risposta. Oggi qualcosa è cambiato, spiegano gli abitanti: "Dopo che è emersa la problematica della nostra strada il Comune si è interessato per risolvere il problema buche. In pochi giorni l'ente ha provveduto a sistemare i punti più pericolosi. È già una risposta e li ringraziamo, in particolare l'ing.Danilo Burastero. Certo, ora restiamo in attesa di capire quanto tempo ci vorrà e se palazzo Bellevue intenda prendere in seria considerazione la possibilità di intervenire definitivamente con la messa in sicurezza della strada, anche perchè la nostra è una strada che collega l'Aurelia con tante abitazioni. Qui vivono molte persone e sono anni che sollecitiamo".

Discorso diverso, invece, per le numerose discariche abusive di piccole e grandi dimensioni che infestano la stradina. L'unica soluzione, caldeggiata dai residenti, potrebbe essere l'installazione di telecamere di videosorveglianza. la presenza dell'occhio elettronico eviterebbe che strada Bonmoschetto venga usata come pattumiera da persone incivili che pensano di poter agire impunite.