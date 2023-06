Le aiuole di Arma di Taggia si rifanno il look per l'inizio dell'estate, Longobardi "Semplice attenzione"

Le aiuole di Arma di Taggia si rifanno il look per l'inizio della stagione turistica. L'ufficio lavori pubblici ha dato il via alla collocazione di numerose piantine che abbelliranno gli spazi del centro. Nuove composizioni colorate che saranno visibili in via Stazione, via Boselli e via Magellano.



"Si tratta di una semplice attenzione verso residenti, turisti e attività - commenta l'assessore Espedito Longobardi - Ci tenevamo a rendere più gradevoli e curati questi spazi: ordinaria manutenzione che però pensiamo possa far piacere a chi ci ha scelto per le sue vacanze ma anche per chi quotidianamente viva la nostra realtà".