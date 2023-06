Ventimiglia, camion in panne in via Cavour manda in tilt la viabilità di tutta la città (Foto)

Camion in panne a Ventimiglia blocca la viabilità. E’ successo questa mattina in via Cavour nella città di confine.

Un mezzo pesante, a causa della rottura del cambio, è rimasto fermo in fondo a via Cavour, una via principale a senso unico, in prossimità della rotonda di Largo Torino mandando letteralmente in tilt la città e provocando lunghe code, disagi e ritardi sia a mezzi privati che pubblici.

Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha dirottato il traffico cittadino su lungofiume, in attesa dell’arrivo di un carroattrezzi adibito a spostare il camion e liberare così la via interessata.