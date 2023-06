Maltempo sulla nostra provincia: pioggia soprattutto in montagna, il picco ad Apricale con 113 mm

Pioggia a macchia di leopardo, questo pomeriggio sulla nostra provincia. A parte una piccola frana caduta nella zona di Pontedassio, almeno per ora non si registrano gravi danni ma, in alcuni paese dell’entroterra sono cadute importanti quantità di pioggia.

In particolare ad Apricale, dove sono caduti ben 113 millimetri, dei quali 77 mm in un’ora, tra le 15 e le 16. Subito dietro troviamo Pigna con 58 (picco di 34 mm tra le 15 e le 16) e poi Castelvittorio 47, Triora 37, Bajardo 33, Pornassio e Pieve di Teco 30, Montegrosso Pian Latte 25, Ceriana 15.

Una pioggia che non può che far bene alle riserve idriche provinciali ancora molto basse, rispetto agli anni scorsi. Ci si attendeva una perturbazione decisamente più intensa, che doveva colpire tutta la provincia e, invece, la precipitazione si è fatta sentire lievemente in alcune zone, soprattutto sulla costa.

Da registrare anche un calo delle temperature, soprattutto in montagna. Come sempre il minimo del pomeriggio a Poggio Fearza con 10,4, seguita da Gouta con 11,4, Colle d’Oggia 14, Nava 14,4, Bajardo 15,6, Triora 16,1.