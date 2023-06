Sanremo: affondo di FdI sulla strada di porto vecchio, il Comune “Tratto inserito nel secondo lotto asfalti”

Dopo l'intervento di Fratelli d'Italia in merito alle condizioni della strada di porto vecchio, il Comune di Sanremo replica precisando come quella porzione di asfalto fosse stata già inserita nel piano degli asfalti e che, quindi, sarebbe stata interessata dai lavori proprio nelle prossime settimane.

La nota del Comune di Sanremo

In riferimento allo stato di dissesto di una porzione del manto stradale sulla parte terminale del molo lungo di Porto Vecchio, come anche evidenziato da rappresentanti di Fratelli d’Italia in una nota stampa, l’amministrazione comunale precisa che tale tratto stradale era già stato inserito nel secondo lotto del rifacimento asfalti attualmente in corso e sarà interessato da opportuni interventi nelle prossime settimane.

Dopo aver terminato il rifacimento complessivo del manto stradale di corso Cavallotti, la ditta incaricata proseguirà in via D’Annunzio, come da cronoprogramma definito dall’ufficio viabilità, per poi interessare corso Mazzini, via Nino Bixio e la parte adiacente allo zampillo in corso Orazio Raimondo.