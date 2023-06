Sanremo: ospite muore presso l'Hospice, il grazie dei familiari al personale della struttura

La famiglia della signora Carmen Verziera ha scritto per ringraziare il personale dell'Hospice di Sanremo dove la donna è deceduta a 89 anni. Il funerale si terrà giovedì alle 15.30 presso la parrocchia di Roverino a Ventimiglia.



"Vorrei ringraziare tutto il personale dell' Hospice di Sanremo per la cura e l'attenzione prestata alla nostra mamma Carmen, venuta a mancare oggi 13 giugno. Ricorderemo sempre la professionalità e, al contempo, l'umanità che tutti ci hanno dimostrato in questi giorni di degenza presso la struttura".