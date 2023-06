Provvedimento anti bulli a Riva Ligure: il sindaco Giuffra in tv, ospite a "Mattino 5"

Questa mattina il sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra è stato intervistato durante la trasmissione televisiva "Mattino 5", per il suo provvedimento anti bulli. Multe da 300 a 1000 euro in caso di atti vessatori denunciati o di danneggiamento delle proprietà pubbliche.

Questo l'aspetto più forte del provvedimento che colpirà i genitori e non i minori responsabili. In alternativa, si potrà optare per un percorso di lavori socialmente utili.