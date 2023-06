Il Lions Club Sanremo Host, dona 4 alberi di Ulivo Taggiasco alle scuole elementari

Il Lions Club International ha promosso in questo anno sociale la piantumazione di 5 milioni di alberi nei diversi continenti per contribuire a mitigare i cambiamenti climatici invitando i quasi 50 mila Clubs sparsi nel mondo ad aderire a questa importante iniziativa. Il Lions Club Sanremo Host, su proposta del Presidente Domenico Frattarola, in carica per l’anno sociale 2022/2023, con il supporto del Consiglio Direttivo. ha promosso il service “tre alberi per salvare il pianeta”, coinvolgendo con grande successo quattro istituti delle scuole primarie di Sanremo.



Un service che ha coinvolto oltre cento alunni delle classi di quinta elementare di Sanremo: Scuola Primaria “Asquasciati”, Scuola Primaria “Montessori” Sanremo Levante, Scuola Primaria “Castillo” e Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “Italo Calvino”. Grande soddisfazione del Presidente Frattarola e dei soci Vincenzo Benza (1°vice Governatore eletto), del primo vice-presidente Guido De Angeli, dei Lions Oriana Ragazzo, Franco Balestra, Massimo Napoli e Roberto Pecchinino, presenti alla piantumazione di quattro alberi autoctoni (Ulivo Taggiasco), messi a dimora nelle zone verdi delle scuole.



Da segnalare, la gioia dei ragazzi, nel rivedere i Lions con i loro gilet gialli (i Lions avevano incontrato i ragazzi delle quinte elementari nel mese di marzo e avevano donato la bandiera tricolore, in occasione della Festa della Bandiera),e numerosi erano i ragazzi che salutavano con gioia i Lions con frasi: “ci sono di nuovo i Lions” - “sono arrivati i nostri amici Leoni “. Una presenza quella dei Lions nelle scuole, diventata importante sia per i Dirigenti, i Fiduciari, maestri e maestre delle classi elementari, e che si è rivelata nell’accoglienza che i ragazzi, hanno espresso nel rivedere l’arrivo della delegazione Sanremese, pronti ad ascoltare e sapere dai loro “amici Lions” chi sono, che cosa fanno, e perché si deve amare il nostro pianeta e il nostro ambiente, piantando alberi. Per ogni domanda, anche le più singolari, “come si fa ad entrare nei Lions” o “come si diventa presidente? “o quelle più determinate “io voglio fare il Presidente”, veniva data una risposta dai Lions Frattarola, De Angeli e Benza, coinvolti da tanto entusiasmo.



Visibile nei volti delle maestre, il ringraziamento ai Lions, per aver dedicato un po’ di tempo ai loro ragazzi, soprattutto per essere stati di esempio nel far capire l’importanza dell’essere di aiuto al prossimo, aiutare e difendere il nostro ambiente e a fare pace con il nostro Pianeta. Per i maestri sono importanti valori che aiutano nella formazione e nella crescita i loro ragazzi, che affronteranno il prossimo anno scolastico, la scuola secondaria di primo grado. In tutte le classi, è stato unanime il ringraziamento rivolto ai soci del Lions Club Sanremo Host, per aver donato un albero di Ulivo.



Un ringraziamento accolto dal Presidente e dai soci con commozione, e nel salutare i ragazzi a nome dei soci presenti e del Lions International ha detto – “Siamo noi Lions, che ringraziamo tutti gli alunni presenti, perché siete il nostro futuro e contiamo su di voi, perché realizziate una società migliore. Siate fedeli alle nostre tradizioni e Istituzioni, seguite i consigli dei vostri maestri e dei vostri genitori. A marzo vi abbiamo donato il vessillo tricolore, esponetelo con orgoglio alle vostre finestre durante le feste nazionali, siate orgogliosi di essere il nostro futuro ma soprattutto di essere Italiani”.



L’impegno del Lions Club Sanremo Host, nella piantumazione di alberi di Ulivo taggiasco, proseguirà anche in altre scuole elementari di Sanremo, il prossimo anno scolastico. Un ringraziamento particolare viene rivolo dai Lions ai Rangers D’Italia della Provincia di Imperia, che hanno collaborato per la piantumazione degli alberi di Ulivo nelle scuole.