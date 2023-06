Controlli nei torrenti: scoperti sei scarichi fognari non allacciati, procedure verso alcuni condomini in zona Foce

Con le ultime controanalisi effettuate da Arpal che hanno dato esito favorevole sui punti di prelievo “Trento Trieste” e “Rio San Bernardo” la balneazione è ritornata possibile su tutto il litorale cittadino.

Tuttavia, a seguito dei divieti di balneazione emanati in zona Foce nel periodo tra maggio e giugno, l’ufficio Ambiente guidato dal dirigente Linda Peruggi, in accordo con l’assessore Sara Tonegutti, aveva sollecitato l’ente competente Rivieracqua di intensificare con controlli capillari i monitoraggi sui rii Foce e San Bernardo. Le verifiche condotte dalle squadre di Rivieracqua hanno permesso di individuare sei episodi di sversamento fognario riconducibili ad altrettanti stabili condominiali siti tra Corso Inglesi e Corso Matuzia in zona Foce.

All’esito delle verifiche sono state firmate e tramesse all’indirizzo dei rispettivi amministratori di condominio sei ordinanze sindacali per il ripristino immediato delle condizioni di sicurezza e l’eliminazione delle condizioni di rischio e pregiudizio per la salute pubblica in relazione alle criticità riscontrate. In caso di inottemperanza nei termini previsti i soggetti responsabili saranno passabili di denuncia all’autorità giudiziaria.

Il Comune sta inoltre procedendo a trasmettere a Regione Liguria gli atti relativi agli illeciti riscontrati in quanto ente competente nelle procedure sanzionatorie in caso di sversamento fognario, con ammende ricomprese tra 600 e 60.000 euro. L’Ufficio Ambiente, nel precisare che i controlli proseguiranno di concerto con Rivieracqua, ricorda a tutti i proprietari di immobili e amministratori di condominio l’importanza di una verifica dell’efficienza degli allacci fognari privati al fine di evitare di pregiudicare le condizioni di sicurezza per la salute pubblica e incorrere in sanzioni a carico dei proprietari.