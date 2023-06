Danni da siccità, Piana: “In arrivo circa 2 milioni di euro per Regione Liguria”

“Esprimiamo soddisfazione per gli sviluppi del dialogo positivo intercorso in questi mesi tra Regione Liguria, le altre Regioni italiane e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste in collaborazione con le associazioni di categoria, che si è tradotto in un importante aiuto alle imprese agricole italiane a fronte dell’eccezionalità degli eventi siccitosi del 2022. Il decreto ministeriale di riparto, in corso di registrazione, tra le Regioni e la provincia autonoma di Trento del Fondo di Solidarietà nazionale vede l’assegnazione in totale di 100milioni di euro esclusivamente per i danni da siccità. In arrivo per la Regione Liguria circa 2 milioni di euro di risorse nazionali per sostenere la nostra agricoltura. Una vera e propria boccata d’ossigeno per un comparto di eccellenza, strategico per l’economia di tutto il territorio e un ottimo risultato per la Liguria, pari a circa quattro volte tanto la sua dimensione territoriale rispetto al sistema Paese”.

Lo dichiara il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana.