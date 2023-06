Sanremo: due rapine in centro nel giro di pochi giorni, arrestato 41enne

I Carabinieri di Sanremo hanno arrestato un 41enne tunisino, irregolare e già rinchiuso nel carcere di Torino, responsabile di due rapine commesse nel centro della Città dei Fiori il 23 febbraio e il 4 marzo.

Nel primo caso l'uomo, con il pretesto di avvicinare il gestore di un esercizio pubblico in zona Rivolte San Sebastiano nella città vecchia per chiedere un'informazione, gli aveva strappato la collanina dal collo. Il gesto ha scatenato una breve colluttazione durante la quale il negoziante ha avuto la peggio e lo straniero era poi fuggito con la refurtiva.

Il secondo episodio, invece, è avvenuto in via Saccheri dove il nordafricano strappato la collana a una donna di 86 anni. L'anzia era stata strattonata ed era caduta a terra a seguito dell'aggressione.

A seguito delle indagini, nelle prime ore di questa mattina, i Carabinieri di Sanremo hanno dato esecuzione al provvedimento rintracciando l'uomo nel carcere di Torino dove nel frattempo è stato rinchiuso per via di un altro reato.