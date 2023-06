Ospedaletti: problemi di ricezione dei canali Mediaset, in alcune zone servirà la parabola e Tivùsat

Dopo i molti problemi di ricezione dei canali Mediaset ad Ospedaletti, i tecnici di ‘Elettronica Industriale’ (l’azienda che si occupa della manutenzione dei ponti per le reti del biscione), hanno effettuato una serie di misurazioni che hanno evidenziato come in strada Termini e nella zona delle Porrine i segnali si ricevono con discreta o buona qualità.

Qualche criticità è emersa per strada Vellegrande, soprattutto nella parte bassa (la zona antistante Sanremo Autotrasporti), Nel punto poco più alto (case popolari e villette a schiera) il segnale migliora ed ottimizzando l'antenna di ricezione raggiungerebbe la sufficienza mentre nel terzo punto (tornante più alto Strada Noci) il segnale risulta ottimale.

La zona di strada dei Garofani è particolarmente critica poiché eccessivamente a ridosso della collina di Coldirodi e, di conseguenza, il segnale è effettivamente insufficiente. Non è stato possibile invece effettuare le misure con il mezzo mobile tra la Chiesa di San Giovanni e il lungomare poiché i palazzi sono più alti rispetto al palo telescopico. Effettuata una misura sul lungomare riscontrando la buona qualità del segnale.

Sostanzialmente per gli utenti che risiedono nelle zone più critiche di strada Vallegrande (parte bassa) e strada dei Garofani si potrebbe optare per la piattaforma digitale satellitare TivùSat, già utilizzata anche da altri operatori nazionali proprio per assicurare la visione su tutto il territorio nazionale nelle aree che hanno particolari difficoltà alla ricezione dei segnali televisivi digitali terrestri.

Il servizio è gratuito ed è ricevibile, dai satelliti Hotbird Eutelsat (13° Est), utilizzando una parabola collegata a decoder o all'apparecchio televisivo con lettore ‘cam’ per smart card (da pagare ‘una tantum’).