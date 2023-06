Sanremo: sabato prossimo alla Federazione Operaia incontro sul piano sociosanitario regionale

Il Gruppo di Cultura Politica della Federazione Operaia Sanremese ha organizzato, per sabato alle 9,30 alla Federazione Operaia Sanremese di via Corradi, un confronto sulla prima bozza del Piano Sociosanitario Regionale 2023-2025 e sulle ricadute sulla Asl 1.

Sono stati contattati 8 consiglieri regionali (4 di maggioranza e 4 di minoranza, tra cui i 4 eletti nel collegio della Provincia di Imperia) in rappresentanza di tutti i gruppi politici presenti.

“Purtroppo alcuni consiglieri non saranno presenti – dicono gli organizzatori – perché Chiara Cerri (Cambiamo lista Toti) ha fatto sapere di avere un altro impegno. Il Presidente del gruppo di Forza Italia Claudio Muzio e il rappresentante del M5S Paolo Ugolini non hanno dato alcuna risposta. Il consigliere Veronica Russo (Fratelli d’Italia) pur avendo manifestato disponibilità non ha confermato la partecipazione mentre Mabel Riolfo (Lega), che aveva accettato l’invito, ha disdetto la partecipazione per sopraggiunti improrogabili impegni”.

Il confronto, moderato dalla Dott.ssa Giovanna Baldassarre (portavoce gruppo di cultura politica della FOS), vedrà l’intervento delle confederazioni sindacali (Cgil, Cisl, Uil), di operatori sanitari e associazioni.

Sono stati invitati i sindaci di tutti i comuni della provincia di Imperia e la direzione di Asl 1: “Riteniamo – terminano gli organizzatori - che sia importante il confronto con il territorio e con gli amministratori locali, per analizzare la reale situazione della sanità pubblica in provincia”.