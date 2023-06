Sanremo: nascondeva la 'coca' nel telecomando dell'auto prima della vendita, 43enne arrestato a Coldirodi

Aveva tre dosi di ‘coca’ nascoste nel telecomando della sua automobile e pronte alla vendita ad alcuni acquirenti di frazione Coldirodi a Sanremo.

L’uomo, un operaio 43enne di nazionalità albanese, è stato arrestato dai Carabinieri di Ospedaletti in flagranza di reato, per detenzione di droga ai fini dello spaccio. Era stato notato nella zona di strada di Monte Ortigara e, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso delle tre dosi di cocaina. Altre 23 dosi della stessa droga sono state trovate a casa, insieme ad altro materiale per il confezionamento.

Ora è ai domiciliari dopo la convalida dell’arresto.