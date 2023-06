Code interminabili nell'ultimo weekend sulla A10: oggi incontro con Toti "Toglieremo i cantieri nei weekend"

La direzione dell’Autostrada dei Fiori lo ha confermato alla Regione: rimozione dei cantieri più impattanti della A10 nei weekend e stop a tutti i lavori dalla terza settimana di luglio.

Era previsto questa mattina un incontro, tra i vertici di Autofiori e Regione, convocato dopo le lunghe code che si sono verificate nello scorso fine settimana tra Genova e Ventimiglia. Il presidente Toti ha confermato l’esito positivo del tavolo, anche se ovviamente i lavori vanno comunque fatti, visto che le scadenze che l'Europa impone sono molto strette.

“Il piano presentato per cercare di mitigare i disagi da oggi alla terza settimana di luglio, quando i cantieri chiuderanno in anticipo di almeno una settimana rispetto al programmato – ha detto Toti - è importante e va in due direzioni: la rimozione di alcuni cantieri, soprattutto quelli verso il centro della regione che intercettano un maggior flusso di traffico, e la possibilità di guadagnare almeno due corsie in direzione Ventimiglia-Genova".

“Il traffico rilevato nell’ultimo fine settimana - ha detto Bernardo Magrì, responsabile concessioni del gruppo Stn - ha ampiamente superato i dati storici in base ai quali la società programma i cantieri, vista la situazione abbiamo deciso di mettere in piedi un'organizzazione straordinaria. Già dal prossimo weekend rimuoveremo alcuni dei cantieri più impattanti, in particolare nella galleria Colle Dico, che aveva portato a code durante il ponte del 2 giugno. Tutto quello che si può fare verrà fatto, sapendo però che la coda maggiore, circa 20 km, si è verificata in ingresso a Savona. In quella situazione c’è poco da fare: è uno svincolo che ha una configurazione che porta a difficoltà. Abbiamo studiato alcune soluzioni che però prevedono un'interlocuzione con ministero, Regione e un altro gestore: ipotizziamo nuovi disegni che possano consentire di ridurre l'impatto”.

Prima dell'estate, quindi, saranno rimossi tutti i cantieri tranne forse uno vicino a Ventimiglia che è di competenza francese: “Cercheremo sempre di favorire il flusso prevalente - conclude Magrì - con alcuni cantieri che verranno chiusi in un senso e aperti nell'altro al venerdì e viceversa alla domenica”.

Nel dettaglio, il piano straordinario di Autostrada dei Fiori prevede, nei weekend, la rimozione di tutti i cantieri tra Imperia e Savona in direzione Genova a partire dalla prossima domenica 11 giugno per agevolare il flusso di traffico di rientro. Inoltre, la concessionaria anticiperà di quindici giorni la conclusione degli interventi di ammodernamento delle gallerie Poggi e Barbarossa ubicate tra Imperia Ovest e Arma di Taggia (nuovo termine lavori: 14 luglio) e di sette giorni quelli riguardanti la galleria Amoretti situata tra Arma di Taggia e Sanremo (nuovo termine lavori: 21 luglio). In aggiunta, Autostrada dei Fiori sospenderà da lunedì 12 giugno alla metà di settembre la partenza dei cantieri per l’ammodernamento delle barriere di sicurezza sui viadotti Aregai e Cipressa situati tra Imperia Ovest e Arma di Taggia e per le verifiche strumentali sulle gallerie presenti sulla stessa tratta.

“Il nuovo piano straordinario che abbiamo presentato oggi alla Regione Liguria testimonia l’impegno di Autostrada dei Fiori per agevolare il più possibile i flussi di traffico lungo la tratta Savona-Ventimiglia gestita in concessione - dichiara Federico Lenti, amministratore delegato Autostrada dei Fiori - e l’obiettivo della concessionaria è di realizzare il piano di ammodernamento della tratta condiviso con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti cercando sempre, laddove possibile, le soluzioni a minor impatto sulla viabilità. Il piano straordinario di alleggerimento dei cantieri presentato oggi – conclude Lenti – si inserisce pienamente in questa direzione e crediamo possa avere importanti effetti positivi già a partire dal prossimo weekend”.