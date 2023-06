Ventimiglia: lavori passeggiata Trento Trieste, Muro "Entro giugno ripristinati posteggi e accessi alle spiagge"

A Ventimiglia si è tenuto l'incontro per la prosecuzione degli interventi nel tratto della Passeggiata Trento e Trieste interessato dai lavori della pista ciclabile e passeggiata a mare a sbalzo. Il sindaco Flavio Di Muro si è confrontato con la direzione lavori e l’impresa esecutrice delle opere.



“Abbiamo richiesto la definizione di un cronoprogramma al fine di poter stabilire tempistiche precise sulla prosecuzione dei lavori che dovranno assicurare, anche in vista dell’approssimarsi della stagione estiva, la fruibilità del litorale, garantendo allo stesso tempo, la disponibilità di posti auto e moto. Il cronoprogramma si svilupperà su più fasi è vedrà entro il 10 giugno il ripristino dei posti auto/moto nel tratto da inizio cantiere a Via Tacito nonché la verifica della funzionalità di tutte le docce".

Per il 17 giugno verranno ripristinati gli accessi alle spiagge su tutto il tratto del cantiere. "Entro la fine del mese saranno ripristinati i posti auto e moto e verrà aperta in modalità provvisoria la passeggiata nel tratto tra la spiaggia libera attrezzata Libeccio e Via Dante. - conclude il primo cittadino - L’Amministrazione Comunale è quindi al lavoro per evitare che questo cantiere ereditato dalle precedenti amministrazioni possa inficiare la fruibilità delle spiagge e la sicurezza di pedoni e bagnanti”.