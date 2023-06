Sanremo: scontro auto-moto all'ingresso dell'Aurelia Bis in via Lamarmora, 35enne ferito (Foto)

Incidente stradale, questa mattina poco dopo le 8.30 in via Lamarmora, di fronte al costruendo supermercato ed a pochi metri dall’ingresso dell’Aurelia Bis.

Per cause ancora in via d’accertamento, una moto di grossa cilindrata si è scontrata con un'auto ed il conducente è finito a terra. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e un’ambulanza della Croce Verde.

L’uomo alla guida della moto, un 35enne, è stato portato in ospedale in codice giallo di media gravità. L’incidente è stato rilevato dalla Polizia Municipale.