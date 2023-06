Ventimiglia, viene aggredito e picchiato in via Chiappori: ferito 54enne

Mobilitazioni di soccorsi nella notte, verso le 2 del mattino, in via Chiappori a Ventimiglia per un'aggressione.

Sul posto è intervenuta la Croce Verde Intemelia che dopo aver stabilizzato sul luogo dell'aggressione un ferito, un uomo di circa 54 anni originario del Bangladesh che sembra aver riportato diverse ferite al volto e dietro il capo, lo ha in seguito trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo.

Il 54enne, da una prima ricostruzione, sembra che sia stato aggredito da un altro uomo che lo avrebbe picchiato per sottrargli il borsello con i soldi. Al vaglio dei carabinieri di Ventimiglia la dinamica della vicenda.