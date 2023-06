Consegnato tricolore agli alunni della classe quinta della primaria dal Lions Club Ventimiglia

Il Lions Club Ventimiglia aveva a suo tempo deciso di dare alla Consegna della Bandiera, che da alcuni anni veniva celebrata con le scuole, consegnandole agli alunni della classe quinta della primaria, maggiore importanza facendola coincidere con la Festa delle Repubblica.



"La Presidente Liria Aprosio si è quindi attivata per organizzare la festa per il Primo Giugno, considerando che le scuole erano aperte e che le forze dell'ordine sarebbero state impegnate per la celebrazione ufficiale del 2 giugno. Ai Giardini Pubblici Reggio si sono quindi dati appuntamento circa 220 alunni degli Istituti Comprensivi Biancheri con la presenza della Dirigente Antonella Costanza e del vicario Prof Panetta e Cavour con la responsabile della Educazione Civica Elisabetta Ferrero, provenienti anche dalle frazioni, che negli anni precedenti non avevano partecipato, e dell'I.C. Doria con una rappresentanza di S. Biagio.



Con essi era presente la Banda Musicale Città di Ventimiglia con la maestra Diandra De Franco che ha eseguito l'Inno Nazionale, alcuni brani ed in ultimo la canzone Paulin che è quasi un inno della città di Ventimiglia. Tra le autorità spiccava la presenza del Sindaco Flavio De Muro alle prime uscite ufficiali dopo la sua elezione, rappresentanti di tutte le Forze dell'Ordine, di numerose Associazioni d'Arma, delle Croci Rossa, Verde ed Azzurra nonché della Protezione civile. Il socio Roberto Capaccio ha guidato la cerimonia nelle sue parti: ha dato la parola al Sindaco che ha sottolineato l'importanza di queste manifestazioni soprattutto attraverso una maggiore collaborazione con le scuole i cui alunni sono i cittadini di domani. Lo speaker ha presentato tutte le autorità presenti. Ha poi lasciato la guida ai militari per l'Alzabandiera e l'inno d'Italia. Ha poi illustrato la storia della Bandiera Tricolore.

Dopo alcune poesie recitate dai ragazzi che sottolineavano la bellezza della pace tra i popoli, ha dato la parola alla Presidente del Lions Club Liria Aprosio la quale ha messo in evidenza che la Bandiera e la Repubblica sono rappresentate dagli uomini e dalle donne che hanno come missione di aiutare gli altri: ha sollecitato i ragazzi a rispettare le divise e ad affidarsi a loro nei casi di bisogno. Sono state quindi distribuite le bandiere tricolori da utilizzare nelle proprie case in occasione delle feste nazionali. La cerimonia si è conclusa con grande soddisfazione dei presenti e dei numerosi soci Lions che hanno collaborato".