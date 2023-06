Sanremo: ruba una borsa in chiesa, 50enne pregiudicato arrestato in pochi minuti dalla Polizia

Ruba una borsa nella chiesa degli Angeli di piazza Colombo a Sanremo e, grazie alla descrizione fornita, viene arrestato in poche decine di minuti dagli agenti del Commissariato di Sanremo.

L’allarme è scattato al numero di emergenza 112 e, sul posto, sono prontamente intervenuti gli uomini della Polizia, che hanno raccolto le indicazioni della donna per poi visionare con attenzione le telecamere installate nella zona dal comune matuziano.

Con le immagini ma anche con la conoscenza del territorio e delle persone che vi gravitano, gli agenti hanno dato un volto al colpevole in pochi minuti. Si tratta di un noto pregiudicato sanremese di 50 anni. Sono scattate così le ricerche su tutto il territorio e l’uomo è stato bloccato poco dopo in via Feraldi.

Il 50enne, in un primo momento tranquillo ha dato poi in escandescenze opponendo resistenza nei confronti degli agenti, colpendone alcuni. Uno di loro è dovuto ricorrere alle cure ospedaliere con prognosi di 10 giorni. La borsa rubata all’anziana è stata recuperata e riconsegnata mentre l’uomo è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e denunciato in stato di libertà per il furto commesso.