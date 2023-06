Bordighera: incidente di oggi pomeriggio in Arziglia, ecco il video dello schianto tra furgone e bus

C’è anche il video di una telecamera di sorveglianza, per l’incidente di oggi pomeriggio sull’Aurelia in Arziglia a Bordighera. Nel video si vede il camioncino che finisce sull’altra corsia e finire contro un pullman della Riviera Trasporti.

Viene quindi confermata la prima ricostruzione, ovvero che il conducente del furgoncino con targa francese, ha perso il controllo del mezzo, sembra per un colpo di sonno. Lo scontro con il pullman è stato particolarmente violento e il conducente è rimasto incastrato nel mezzo. E' stato portato in ospedale in codice giallo di media gravità. Meno preoccupanti le condizioni della moglie che viaggiava a fianco.

Oltre a loro si sono registrati altri 6 feriti, in modo ancora più lieve e sono stati medicati al punto di primo intervento dell'ospedale Saint Charles. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, le ambulanze di Croce Rossa di Bordighera e Sanremo e i Vigili del Fuoco, che hanno estratto l’uomo. La strada statale Aurelia è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per circa un’ora.