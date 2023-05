E' Legge l'aumento del bonus fiscale per i frontalieri: Parodi sarà utilizzabile per il prossimo anno

Diventa legge l'aumento del bonus fiscale anche per i frontalieri dell’estremo ponente. Sale infatti, da 7.500 a 10.000 euro la franchigia dal 2024.

L’aumento del bonus riguarda l'anno fiscale prossimo e utilizzabile in pratica sulla dichiarazione dei redditi del 2025 “Stiamo vagliando – evidenzia Roberto Parodi del Fai - l'utilizzo in fase di acconto già dal prossimo anno un po' come accade oggi con la detassazione al 5% per i pensionati Frontalieri. Ci muoveremo per ottenere questa possibilità e ottenere un risparmio di 575 euro”.