Ospedaletti: la giovane Miriam Colombo domenica prossima testimonial de 'Il profumo della ricerca'

‘Il profumo della ricerca’: con l’iniziativa la goivane di Ospedaletti Miriam Colombo, recentemente insignita dell'onorificenza di Cavaliere della Repubblica per merito dal Presidente Mattarella sarà presente, domenica prossima sulla ciclabile di Ospedaletti davanti al Comune, con il gazebo della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica.

Un centinaio di piantine di basilico, simbolo della Liguria nel mondo, donate da un vivaio della zona andranno a finanziare il terzo progetto adottato, per 50mila euro dal gruppo di sostegno sulla patologia genetica grave più diffusa in Italia. Una foto simbolo, con due foglie di basilico verde speranza in primo piano che simboleggiano i polmoni di Miriam sullo sfondo.

Il gruppo, sostenuto da tantissime persone, attività, società sportive e aziende, in un anno ha raccolto oltre 80mila euro finanziando 3 progetti di ricerca per una cura per tutti.