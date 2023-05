Musica, show e animazione: Ritual Beach Club al Kukua Beach di Bordighera (Foto)

Ritual Beach Club al Kukua Beach di Bordighera. Sabato 3 giugno dalle 12 alle 20 si terrà per la prima volta nella città delle palme, nel magnifico contesto della Riviera di Ponente, il famoso ritual beach party che racchiude tendenze ed esperienze differenti: food, beverage, design sea, musica, trampolieri, performers, distillati del territorio. Un insieme di elementi e momenti coordinati da un rituale emozionale.

La musica, curata da Luca Viale aka Joker, farà rivivere le tendenze musicali delle più acclamate mete turistiche estive, come Mykonos, Ibiza e St. Tropez. La voce sarà quella di Akram, soprannominato da Bono (U2) "The Golden Voice", che ha diverse residenze estive, tra cui Ibiza (Hard Rock café, Bora Bora, Jockey Club Nikki Beach...), Saint-Tropez (Bagatelle, Nikki Beach, dove ha condiviso il palco con Jimmy Sax...) e Monaco (Sass Café, Buddha Bar, Sporting Club...). Ha firmato con l’etichetta Defected e Sondela Music e le sue canzoni sono suonate dai più grandi dj della scena House e Afro House come Black Coffee, Little Louis Vega e molti altri.

Un’experience beach che prenderà il via alle 12 con lunch menu à la carte. Alle 14 vi sarà lo show ritual beach club, alle 16, invece, andrà in scena lo show wonderful time. Infine, alle 18, vi sarà lo show chasing sunset. L’animazione, che sarà curata da AdAstra. Vi saranno trampolieri e performer dai mille travestimenti. Dal sapore fusion esotico saranno, invece, le tapas proposte dallo staff del Kukua mentre i cocktail verranno selezionati da The Hanbury gin; gin della Riviera dei Fiori che si ispira alla figura di Sir Thomas Hanbury e ai suoi omonimi giardini botanici a La Mortola.

Il party è supportato da partner locali e nazionali: Mag (www.rivieradeifiori.it/), tv (www.radiocity4you.it/), web (www.sanremo.it/), radio (www.duniyaradio.art), beachwear (www.goldenpoint.it), trend (www.loopmilan.it/), design (www.profilionline.com/), cocktail (https://instagram.com/the_hanburygin) e Champagne (www.champagnepommery.com).

Gli eventi susseguiranno poi dal 24 giugno fino a fine agosto con diverse performer sul lungomare: cantanti, dj e animazione e tanti spettacoli con trampolieri, animals, indios, maschere, performer e dancing ballin allestimenti jungle, orientale, esotico e berbero. Installazioni di Arte e Design Sea. Suggerimenti artistici di Pino Formica. Vegetazione di Allavena 1831.

Ingresso libero ma i posti sono limitati. Per prenotazioni al Ritual Beach Club Experience: Tavolo Lunch dalle 12, menù a la carta, lettino e/o baldacchino telefonare al +39 348 569 4364 o su link https://wonderful.style/ritual-beach-club-kukua-bordighera/.