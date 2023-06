Sanitá: farmaci e ausili per diabetici, accordo tra Regione Liguria e Federfarma

La Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore alla Sanità Angelo Gratarola, ha approvato lo schema di accordo con le farmacie pubbliche e private convenzionate per la distribuzione dei farmaci, ausili e presidi per l’assistenza integrativa per pazienti diabetici in accordo con il Servizio Sanitario Regionale. Da domani, giovedì 1° giugno, sarà attiva in tutta la Regione la distribuzione dei presidi per il monitoraggio della glicemia, oltre che quella dei farmaci salvavita, già prevista dal 2018. Questo permetterà di ritirare in farmacia, con la tessera sanitaria della persona avente diritto, entro 24 ore i prodotti prescritti da Piano di Automonitoraggio Glicemico (PAG): strisce per l’automonitoraggio della glicemia, lancette pungidito, siringhe e aghi per la somministrazione dell’insulina.

Tutto questo grazie a un accordo fra Regione Liguria e Federfarma e al lavoro congiunto di Alisa e di Liguria Digitale, con quest’ultima che ha sviluppato il sistema informatico su cui si basa l’intervento che migliorerà la vita dei cittadini e, al contempo, semplificherà il lavoro di medici, specialisti e farmacisti. Inoltre, Liguria Digitale ha reso telematici i piani terapeutici dei pazienti diabetici: questo permette ai medici curanti di vedere i piani annuali e riconfermarli, se non ci sono variazioni da parte del medico specialistico. Si tratta di una ricaduta molto importante della digitalizzazione in sanità, resa possibile dall’avere messo in rete i medici di medicina generale, le farmacie e le Asl.

“La distribuzione dei presidi per il monitoraggio della glicemia è partita nel 2020 come progetto sperimentale che ha interessato Asl 3, coinvolgendo, nel primo anno completo di sperimentazione, circa 18 mila pazienti con l’erogazione di circa 300 mila presidi – dichiarano il presidente della Regione Giovanni Toti e l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola - L’estensione della distribuzione permette di accostare il sistema capillare delle farmacie convenzionate alla tradizionale distribuzione tramite i presidi territoriali delle ASL, garantendo equità di accesso in maniera uniforme su tutto il territorio. Tutto questo si muove nel solco della sanità di prossimità ed ha una duplice funzione: la vicinanza al paziente e l’aderenza della cura con il governo e il contenimento della spesa sanitaria regionale. Si prevede che i pazienti interessati da questo tipo di distribuzione a livello ligure saranno oltre 50 mila”.

“Questo accordo – aggiunge il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi - è frutto di una sinergia che ha visto protagoniste tutte le istituzioni interessate con Alisa che ha coordinato le attività istruttorie e la declinazione operativa per applicare la legge con tutti i soggetti coinvolti: sanitari, prescrittori, Asl, rappresentanti delle farmacie e le associazioni dei pazienti a cui sono stati illustrate le novità introdotte. Tra i vantaggi, oltre a quelli legati alla medicina di prossimità e all’accesso alle cure, con la totale tracciatura del percorso informatizzato, c’è anche quello di assicurare l’appropriatezza prescrittiva. Il lavoro condotto dalla Struttura Complessa Politiche del Farmaco di Alisa ha infatti consentito di definire con i clinici le raccomandazioni per fare in modo che i diversi tipi di glucometro vengano prescritti correttamente in base alla tipologia di paziente, ottimizzando così anche l’uso delle risorse”.

"Con questo nuovo provvedimento – aggiunge il presidente di Federfarma Liguria Elisabetta Borachia - il cittadino ora potrà avvalersi della rete delle oltre 600 farmacie regionali per ritirare i presidi per pazienti diabetici: sarà così possibile migliorare l'aderenza della cura per una patologia con numeri significativi come il diabete. Si tratta di un altro passo importante nella sempre più stretta collaborazione fra Federfarma Liguria, Regione Liguria ed Alisa, che periodicamente aggiunge ulteriori elementi alla nuova sanità territoriale, più vicina, comoda e funzionale. I servizi erogati dal sistema sanitario pubblico regionale, supportato dalle farmacie, sono sempre più "a km zero", in uno sforzo comune fra tutti i soggetti coinvolti".

“L’informatizzazione e condivisione digitale dei piani terapeutici – sottolinea l’amministratore unico di Liguria Digitale Enrico Castanini – è un altro passo avanti importante sulla strada della razionalizzazione e dell’efficientamento dei processi interni alla sanità che Regione Liguria sta portando avanti ormai da tempo. Porterà sicuramente semplificazioni e risparmi di tempo sia per gli specialisti, che vedranno alleggerite le proprie agende dagli appuntamenti di semplice conferma dei piani, sia per i pazienti, che potranno rivolgersi direttamente al loro medico di famiglia e poi alla farmacia a loro più comoda. Altrettanto importanti sono poi gli sviluppi futuri di questa informatizzazione, che permetterà un’interazione sempre più diretta ed efficace con i progetti di telemedicina che stiamo portando avanti”.

Per quanto riguarda il materiale di consumo dei microinfusori e i sensori per il monitoraggio della glicemia, invece, non cambia nulla: il ritiro avverrà come di consueto presso i presidi territoriali delle Aziende Sanitarie Locali. Possono accedere al servizio tutti i residenti in Regione Liguria che abbiano un PAG attivo contenente presidi aggiudicati in gara regionale e prescritto in Regione Liguria. Qualora il Piano non fosse stato ancora informatizzato su programma prescrittivo regionale (chiamato PRESCDIAB) e/o mancasse il consenso informato per autorizzare il trasferimento dello stesso, si consiglia di rivolgersi presso i punti di distribuzione dei presidi per il monitoraggio della glicemia della propria Asl di residenza. In alternativa, a partire dal 1° giugno, sarà possibile recarsi direttamente in qualsiasi farmacia convenzionata della Regione e, contestualmente alla richiesta di ritiro dei prodotti per il monitoraggio della glicemia, sarà contattata la ASL di competenza per le procedure necessarie all’inserimento del PAG a sistema; in tal caso la consegna potrà avvenire entro 5 giorni lavorativi.

ASL 1 dpcdiabete@asl1.liguria.it o 0184 534681/3