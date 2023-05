Camera di Commercio, ecco il calendario dei seminari estivi di “Eccellenze in digitale”

Proseguono gli appuntamenti della nuova edizione di “Eccellenze in Digitale”, iniziativa nata dalla partnership tra Unioncamere e Google che, nel periodo 2020-2022, ha consentito di formare più di 43 mila persone attraverso mille seminari in tutta Italia. Anche per la Camera di Commercio Riviere di Liguria – che realizza il progetto per le province di Imperia, La Spezia e Savona attraverso il proprio Punto Impresa Digitale – i risultati conseguiti nell’edizione precedente sono stati di assoluto rilievo, con oltre 3200 utenti coinvolti.

Il nuovo programma “Eccellenze in Digitale 2023-2024” si propone di sostenere la formazione di imprenditori, lavoratori e persone in cerca di occupazione per accrescere le proprie competenze digitali, con un focus particolare sui temi più attuali come, ad esempio, la cyber-sicurezza. All’iniziativa possono partecipare tutti: imprenditori, dipendenti (da quest’anno anche pubblici), collaboratori, tirocinanti, studenti e anche le persone in cerca di occupazione.

Nonostante la pandemia abbia accelerato il processo di digitalizzazione delle imprese, la digitalizzazione delle PMI in Italia è ancora a livelli inferiori rispetto alla media europea. In Italia, 26 milioni di persone non hanno competenze digitali di base. Si tratta del 54% della popolazione italiana tra i 16 e i 74 anni, rispetto al 46% della media Ue. L’Italia è così al 18mo posto su 27, secondo i dati della Commissione europea (Digital Economy and Society Index – DESI). Questo ritardo produce un impatto sul reale sull’accesso ai servizi della PA, sull’adeguamento delle competenze dei lavoratori al mutare delle esigenze del mercato del lavoro e rappresenta un freno allo sviluppo del Paese. Per colmare questi gap, le Camere di Commercio italiane hanno istituito i Punti Impresa Digitale, strutture di servizio dedicate alla promozione della cultura e della pratica della diffusione del digitale.

Questi i nuovi appuntamenti in calendario:

· Martedì 6 giugno 2023, ore 10,30-12,30

A cosa servono gli strumenti di ricerca per aiutare l'impresa ad espandersi in maniera localizzata

· Martedì 20 giugno 2023 ore 10,30 - 12,30

Trovare utenti in modo localizzato con funzioni avanzate di geo-targeting

· Martedì 4 luglio 2023 ore 10,30 – 12,30

Social: scegliere strumenti e strategie e imparare a usare quelli dei social minori

· Martedì 11 luglio 2023 ore 10,30 – 12,30

Social: strategie, strumenti, profilazione e geo-targeting di Facebook e Instagram Ads Platform

E’ possibile anche, compilando un form, recuperare i seminari già svolti. Tutte le informazioni sul progetto e le modalità di iscrizione ai webinar sono disponibili sul sito della Camera di Commercio Riviere di Liguria alla sezione Punto Impresa Digitale - Progetto Eccellenze in digitale (QUI).