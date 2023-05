Al via corso di formazione per competenze strategiche in campo agroalimentare del Gal Riviera dei Fiori

Il Gal Riviera dei Fiori, attraverso il prestatore di servizi CeRSAA (Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola - Camera di Commercio Riviere di Liguria), offre alle imprese agricole e della filiera agroalimentare, nell’ambito della propria programmazione, il corso di formazione “Competenze strategiche in campo Agroalimentare”.

Sono disponibili 15 posti per:

a) imprenditori agricoli, singoli e associati, iscritti al registro delle imprese, dotati di numero di partita IVA;

b) amministratori e dipendenti di gestori del territorio, rappresentati da Comuni, Enti Parco ed enti gestori dei siti della Rete Natura 2000 nonché altri soggetti pubblici e privati proprietari, detentori o gestori di aree agricole e forestali;

c) operatori economici che siano PMI (microimprese, piccole imprese o medie imprese), di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, operanti in zone rurali (zone C e D, come definite al cap. 8.1 del PSR). operanti nelle aree di competenza del GAL Riviera dei Fiori e/o partecipanti al Progetto di Cooperazione “Gruppo di Cooperazione Filiera Corta Riviera dei Fiori”.

Il corso approfondirà i seguenti aspetti:

- le potenzialità degli accordi di filiera e le modalità di costruzione e gestione degli stessi;

- l’origine, la tracciabilità, la qualificazione, i contenuti innovativi e la comunicazione verso terzi dei prodotti agroalimentari del territorio;

- l’autocontrollo della filiera di produzione, i controlli di parte terza e la difesa contro le contraffazioni.

Il corso prevede 12 giornate di formazione per un numero complessivo di 46 ore, da marzo 2024 a giugno 2024. Le attività formative prevederanno sia incontri in presenza, sia in FAD (Formazione a Distanza), sia esercitazioni pratiche e saranno tenute da esperti delle diverse materie.

Per informazioni e iscrizioni: Sara Familari, Tel: 0182554949 - Mail: info@cersaa.it

Corso finanziato con fondi del PSR 2014-2022 - Mis. Collegata al progetto 16.4.1.4.1 “Realizzazione dei contratti di filiera tra produttori agricoli, ristoratori, botteghe di paese, botteghe di città, supermercati”; tipologia di intervento complementare 01.01.1.4.1.