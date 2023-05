Alla Fiera del Libro di Imperia, presentazione volume ‘Riviera italiana e francese: similitudini e differenze'

La Sezione di Imperia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri partecipa dal 2 al 4 giugno (come tutti gli anni fin dalla prima edizione dell’anno 2002) alla 22.a edizione della Fiera del Libro di Imperia – Festival della Cultura Mediterranea con il tema “Tempo inventato”, allestendo uno stand con le numerose pubblicazioni dell’IISL in Via Felice Cascione n. 25, aperto dalle ore 9.00 alle ore 20.00.

Sabato 3 giugno 2023 nell’ Isola Mediterranea, Piazza Fratelli Serra, alle ore 11.30 verrà presentato il volume ‘Riviera italiana e francese: similitudini e differenze - Una storia comparativa delle riviere italiana e francese a cura di L. Bagnoli, A. Carassale

Intervengono:

Gabriella Stabile Re, Presidente della Sezione di Imperia dell’ IISL

Daniela Gandolfi, Dirigente Archeologa della Sede Centrale dell’ IISL

Lorenzo Bagnoli e Alessandro Carassale, curatori del volume.

Modera l’incontro Alida Civile