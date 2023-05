Incidente stradale, questo pomeriggio poco prima delle 18, nella galleria degli 'Scoglietti' a Ventimiglia. Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora in via d’accertamento, un 19enne è stato investito da una moto in transito.

Ad avere la peggio il giovane che ha riportato una serie di ferite su diverse parti del corpo e la sospetta frattura scomposta dell’omero sinistro. Illeso il conducente della moto. E' intervenuto l'elicottero 'Grifo' per il trasporto del 19enne al 'Santa Corona'