Incidente in A10 a Bordighera: poco prima delle 17 riaperta l'autostrada, traffico a rilento

E’ stata riaperta poco prima delle 17 l’autostrada dei fiori all’altezza della galleria ‘Aprosio’ di Bordighera, rimasta bloccata da questa mattina alle 8,40, a causa dell’incidente stradale, che ha visto coinvolti ben 8 mezzi (5 tra camion e Tir e 3 auto) ma che, fortunatamente, ha visto un solo ferito lieve, un uomo di 50 anni che, soccorso sul posto, è stato poi trasportato in ospedale.

Sono servite quasi 9 ore di lavoro, agli operai della A10 per spostare i mezzi coinvolti e consentire la riapertura. L’incidente, avvenuto per cause ancora in via d’accertamento ad opera della Polizia Stradale, si è verificato nel tunnel dove è in atto un doppio senso di circolazione, per consentire i lavori nella galleria a monte.

Nel corso della giornata si sono sviluppate lunghissime code in entrambi i sensi di marcia e i tecnici della A10 sono stati costretti a chiudere completamente il tratto, obbligando l’uscita di tutti i mezzi a Sanremo, per chi era diretto verso la Francia e a Ventimiglia per chi invece viaggiava verso Genova.

Una situazione di caos che ha anche inguaiato il traffico urbano, visto che i mezzi si sono riversati nelle città, provocando ulteriori code. Una situazione, quella che si è verificata oggi, che è sicuramente la punta dell’iceberg di una autostrada con mille problemi e sempre alle prese con i lavori di ammodernamento ed adeguando che, secondo il crono programma annunciato ai suoi tempi, dovrebbero terminare a fine anno.

Situazioni come quella odierna alle quali i residenti della nostra provincia sono abituati ma che generano malumori tra chi la utilizza, compresi i turisti sempre più arrabbiati. Ora ci si aspetta la fine dei lunghi lavori, predisposti dopo il crollo del ponte ‘Morandi’ mentre per la prossima estate è già stato annunciato uno stop degli interventi.