Sanremo: è morto Vincenzo Grisolia, storico componente della Cisl. Il cordoglio del sindacato

La Cisl piange la scomparsa improvvisa di Vincenzo 'Enzo' Grisolia, figura storica dell’organizzazione sindacale imperiese. Enzo iniziò il suo percorso in come operatore del Patronato INAS, seguendo i lavoratori dei vari settori (agricolo, metalmeccanico, turistico-commerciale, edile) per poi ricoprire il ruolo di Direttore dell’INAS sino al 1999.

Una volta in pensione divenne prima capo Lega dei pensionati di Sanremo e poi per tre mandati consecutivi fu eletto Segretario Generale della FNP CISL prima della provincia di Imperia e poi, con l’unificazione dei territori, della FNP CISL Imperia Savona. Finiti i mandati per limiti di età (dicembre 2013), ha continuato a dedicarsi con passione ed abnegazione alla CISL e all’aiuto delle persone più fragili dirigendo la Lega dei pensionati di Bordighera e poi, dopo la chiusura di quella sede, continuando a collaborare con la Federazione dei Pensionati.

“Sindacalista di razza, dall’acuta intelligenza politica, capace e competente, dotato di una leadership indiscussa, aveva una grande umanità ed empatia che lo portava ad avvicinare e a farsi avvicinare dalle persone con fiducia. Sapeva stringere legami profondi con le persone, colleghi ed iscritti che nel corso degli anni ha incontrato durante la sua lunga carriera. Con la sua cristallina e ferrea volontà di operare nel solco dei valori promossi dalla CISL è stato un esempio positivo per i giovani che si sono avvicinati al sindacato. A nome di tutta la CISL, con commozione profonda, ringrazio lui e la sua famiglia, in primis la moglie Teresa, per quanto ha fatto con dedizione e amore in tutti questi lunghi anni di militanza. Sentiamo e sentiremo sempre di più la mancanza di un amico vero come Enzo".

I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15,presso la Chiesa Parrocchiale di San Rocco a Sanremo.