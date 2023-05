Il meteo 'dispettoso' non ferma Pittura per le vie del Borgo, tante persone a Triora (Foto)

"È stata una giornata all'insegna dell'arte in varie forme e il meteo dispettoso non ha vinto"

C'è soddisfazione nelle parole di Silvia Berro e Federica Mafodda dell'associazione culturale LiberArteFamKore' e Daniela Coscioli, organizzatrici della manifestazione "Pittura per le vie del Borgo", svoltasi oggi a Triora. Tante persone hanno partecipato alla sesta edizione della manifestazione che ruota intorno alle performance en plein air degli artisti che dipingono porte e superfici di legno nel centro storico del paese della Valle Argentina. A questo momento si affiancano poi anche altre iniziative per intrattenere, come i tour guidati nel paese, l'esposizione di foto e dipinti e anche attività pensate per i bambini.

È così che sullo sfondo degli antichi muri del borgo hanno trovato spazio le splendide fotografie di Mauro Caruso, Carmine S.Mafodda, Giuseppe Trifiro, Miki Sculco, Attilio Longhi, Claudio Cecchi, Franco Reichstein e AnnaMaria Maccaboni hanno avuto. Inoltre, hanno esposto le loro opere, dipinti, manufatti: Nadia Griseri, Valentina Secchi, Moira Rizzano, Caterina Colonna, Laura Ferraro, Fabio Almonti, Adelina Castrovinci, Virginia Niglio, Nahida Nina, Angelica Rossi, Federica Sacchi, Marisa Bergamin, Mara Serravalli, Alessia Gilli, Elisabetta Marino Garzo, Ilaria Trimarchi, Serena del Becaro, Patrizia Tinelli e Marina Bergamin.

"Ci teniamo a ringraziare il Comune di Triora per il patrocinio, i commercianti del paese per il loro contributo e tutti gli artisti intervenuti che hanno dato vita ad una edizione unica. Grazie anche a Silvano Marco Corradi con Graziella Tufo, Consuelo Benedetti e Mirella Fazzolari che hanno accompagnato i tours di teatro itinerante con visita al centro storico. Così come si è rivelato importante il tocco di poesia donatoci da Gianmarco Parodi, Francesco Basso, Alberto Panizzi, Luca Devincentiis, Annamaria Maccaboni. È stata una bella edizione, ci rivediamo all'anno prossimo" - concludono le organizzatrici.