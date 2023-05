Dopo il divieto scattato nei giorni scorsi per il guasto alla fogna nella a porto vecchio, il mare di Sanremo torna quasi completamente balneabile.

Le analisi di Arpal hanno dato esito positivo in tutto il tratto, fatta eccezione per i punti di prelievo "Bussola" e "Foce rio San Bernardo" dove resta in vigore il divieto.

Nuovi prelievi saranno effettuati nei prossimi giorni.