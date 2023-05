La Premier Giorgia Meloni colpita dal cortometraggio della scuola di Triora, "Grazie..."

Sorpresa ieri per i bimbi della scuola di Triora che hanno ricevuto una lettera di ringraziamento a nome della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un grazie che ha emozionato e stupito i bimbi e la maestra Gianna Ozenda, destinataria della missiva.

Grazie al Senatore Gianni Berrino, la Premier ha ricevuto "1, 2, 3... Pace", cortometraggio realizzato dai bambini della scuola Ferraironi con l'ausilio del regista sanremese Riccardo Di Gerlando. L'occasione è nata durante una recente visita del membro del Senato ai bimbi del plesso di Triora e insieme all'amministrazione comunale del sindaco Massimo Di Fazio. In quell'occasione l'insegnante ha mostrato il video che a dicembre aveva colpito la sensibilità anche di Papa Francesco (LINK).

Nel filmato girato a Triora, una bambina ucraina sogna come la guerra nel suo Paese, rappresentata da un terzetto di soldati, possa essere fermata con un gioco, 'un, due, tre... stella'. Nella lettera inviata a Triora dalla segreteria del Presidente del Consiglio, si legge: "...La pace, la fratellanza e l'armonia costituiscono i valori supremi, più importanti, per i quali tutti dobbiamo impegnarci. Quando questi valori sono messi in pericolo dai conflitti è necessario difendere i più deboli per proteggerli e ristabilire la pace. È proprio quello che sta facendo l'Italia in questo momento".

"La nostra idea era di inviare una lettera al Presidente Giorgia Meloni e durante la visita il Senatore Berrino si è proposto di portarla personalmente a Roma insieme al filmato. Che dire, grazie. - commenta la maestra Gianna Ozenda - Ricevere una risposta da una carica dello Stato così importante non è per nulla scontato. Siamo davvero orgogliosi per l'attestazione di stima ricevuta".

"Questa lettera mi ha fatto davvero piacere. Siamo un paesino di montagna con una scuola piccola che in questi anni si è saputa distinguere in ambito nazionale, grazie a progettualità efficaci, originali ma soprattutto dall'alto valore formativo. - sottolinea il sindaco di Triora, Massimo Di Fazio - Ricevere un messaggio dal Presidente del Consiglio è tutt'altro che un evento scontato e che deve rendere orgogliosa non solo la scuola ma tutta la nostra comunità. Quindi grazie al Senatore Gianni Berrino per l'impegno e la vicinanza dimostrata al territorio. Questa lettera può sembrare un piccolo gesto ma ha davvero un grande valore".