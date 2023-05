Doppio appuntamento con la raccolta firme per 'Riprendiamoci il Comune' a Sanremo e Vallecrosia

Trasformare Cassa Depositi e Prestiti diventa una priorità: è questo l’obiettivo della campagna ‘Riprendiamoci il Comune’, che prevede per domani e domenica una raccolta firme per difendere il territorio e i beni comuni.

Gli appuntamenti sono, per domani a Sanremo in corso Matuzia di fronte alla Coop dalle 9 alle 13 e, domenica sul lungomare di Vallecrosia, negli stessi orari in occasione della Fiera di Pentecoste.

“Le devastazioni che nel 2020 colpirono il Ponente ligure – evidenziano gli organizzatori - mettendo in ginocchio la Valle Arroscia e un’intera provincia, furono un presagio di quel che accadde mesi dopo ad Ischia. Ci domandammo quante Casamicciola dovessero ancora accadere prima che si incominciasse a difendere il territorio. In questi giorni, mentre le terre della Romagna vengono allagate per la seconda volta in un mese, le istituzioni a tutti i livelli continuano ad appellarsi all’emergenza, come se fosse una situazione vittima di accadimenti imponderabili. Ma come fa a definirsi emergenza, ovvero una circostanza non prevista, un fenomeno che, come dimostrano gli annuali rapporti dell’Ispra, è strutturale? Nell’ultimo di questi, a proposito di dissesto idrogeologico, si evidenzia che la Liguria, continua ad essere la maglia nera per rischio frane e abusi edilizi con 6 edifici su 100 irregolari e il 55% della popolazione che vive in zone pericolose”.

“Un territorio quello del Ponente, fragile e ferito – terminano - eroso sempre più frequentemente dalla crisi eco-climatica, dove ciò nonostante continuano le cementificazioni e le progettazioni di un ospedale in un’area esondabile nel torrente Argentina o di una nuova diga più a monte, in luoghi geologicamente inappropriati, franosi e ad elevato rischio sismico”.