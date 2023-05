Ballottaggio a Ventimiglia, 'Azione' a sostegno di Sismondini: “Vicino ai valori che rappresentiamo”

“Desideriamo esprimere il nostro appoggio al candidato sindaco della città di Ventimiglia Gabriele Sismondini, che, nonostante alcune divergenze, è più vicino ai valori che ci rappresentano su temi cruciali per la città di Ventimiglia, uno tra tutti la gestione dell’emergenza migranti”.

Così interviene il direttivo provinciale e regionale di 'Azione' in vista del ballottaggio di Ventimiglia in programma nel fine settimana.

“È importante rimarcare come per Azione la partecipazione dei cittadini nella vita politica sia basilare, e quanto diventi fondamentale durante le consultazioni elettorali - aggiungono dal partito per voce del segretario provinciale Carlo Biancheri e del componente della segreteria regionale Desiée Negri - pertanto, come direttivo provinciale, invitiamo gli elettori di Ventimiglia ad esercitare il proprio voto al ballottaggio del 28 e 29 maggio. Di queste elezioni amministrative provinciali resterà innanzitutto il permanere di un'elevatissima astensione, sintomo di pessima salute della nostra democrazia. Un dato che deve far riflettere tutte le forze politiche”.