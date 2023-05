Chiusavecchia, dal 2 al 4 giugno torna l’Expo Valli Impero e Maro

Tre giorni di gusto, cultura, intrattenimento, sport, ma anche musica e ballo. Dal 2 al 4 giugno torna l’Expo Valli Impero e Maro.

Un appuntamento imperdibile tra stand gastronomici, laboratori, eventi. Non mancheranno escursioni, convegni, ma anche degustazioni e dimostrazioni.

Tutto racchiuso in un unico evento di tre giorni nel centro di Chiusavecchia, nel cuore della valle Impero e porta di accesso per la valle del Maro.

L’inaugurazione della manifestazione è prevista il 2 giugno con escursioni, eccellenze in vetrina e divertimenti per la famiglia. In particolare per la giornata d’apertura è in programma l’escursione guidata alla scoperta della valle del Maro, da Borgomaro ad Aurigo, quindi l’apertura stand espositivi aziende agroalimentari e artigianali della valle Impero e del Maro; “Assaggia la Liguria!” ovvero il laboratorio emozionale di pesto al mortaio: gli ingredienti DOP e tradizionali di un mito ligure con degustazioni a sorpresa e ancora l’apertura stand gastronomici a cura delle pro loco e delle associazioni delle valli Impero e Maro – piatti tipici della tradizione, il Laboratorio del Gusto del Sale della Liguria a cura dell’Associazione Antiche Vie del Sale - Strade del Mare, lo spettacolo esperienziale “Pesto! Un racconto ligure” della Compagnia Teatro del Piccione con gustosissimo finale e la serata danzante.

Enti promotori e organizzatori: Camera di Commercio Riviere di Liguria e Azienda Speciale, Comune di Chiusavecchia, Regione Liguria, Provincia di Imperia, Anci