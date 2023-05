Ventimiglia verso il ballottaggio, Gabriele Sismondini si confronta con la popolazione: partecipati incontri a Varase e a San Lorenzo

Giornata decisamente positiva e ricca di incontri da parte del candidato sindaco di Ventimiglia Gabriele Sismondini. Ieri pomeriggio si sono susseguiti partecipati incontri con la popolazione di Varase e, dopo, di San Lorenzo.

Al candidato sindaco Sismondini sono state poste interessanti domande su alcune problematiche riguardanti annosi problemi che vive l’entroterra. Viabilità, sicurezza idrogeologica nonché maggior attenzione al tema della nettezza urbana e fiscalità.

Oltre a questi partecipati incontri, in precedenza si sono susseguiti incontri con associazioni ricreative. Il candidato Sismondini e la sua coalizione si dichiarano soddisfatti ed entusiasti per la partecipazione nonché per i temi puntuali posti in essere dagli interessati.

Nella giornata di oggi sono in programma due appuntamenti: alle 18 un incontro con la popolazione di San Secondo mentre alle 19.30 l'incontro sarà con la popolazione della frazione di Torri.