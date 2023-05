Sanremo: segnaletica orizzontale con errore, sparite strisce pedonali in via Volta

Nella notte a Sanremo è sparito un passaggio pedonale da via Volta. Non un mistero ma una dimenticanza della ditta incaricata dal Comune di rifare la segnaletica orizzontale.

Così al risveglio, abitanti e negozi si sono trovati senza strisce pedonali vicino all'uscita del parcheggio del Palafiori. A trarre in inganno gli operai, l'assenza di qualcuno che controllasse il rispetto dell'esatta segnaletica da tracciare. Se si considera che lì non c'è neanche mai stato un cartello ad indicare l'attraversamento, l'unico segnale poteva arrivare dal marciapiedi, in quel punto privo di barriere architettoniche.

Tante le persone che questa mattina hanno segnalato il problema al Comune. Ora i cittadini attendono che si ripristinino le strisce pedonali, utili non solo per chi vive e lavora qui ma anche per le tante famiglie che portano i figli nelle scuole di via Volta.



Una svista che sarà presto risolta. L'ente infatti ha già preso atto del problema segnalandolo alla ditta incaricata. A stretto giro il passaggio pedonale sarà ripristinato.