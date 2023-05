La tabiese Sabina Camarda nominata referente provinciale imperiese di 'Falconeria'

Anche la ‘Falconeria’ ha la sua referente provinciale imperiese, nominata dallo CSEN. Si tratta di Sabina Camarda, titolare della associazione ‘Terre di confine’ di Taggia.

Questo darà inizio ad una lunga e duratura collaborazione con l'ente oltre ad iniziare diverse attività per incrementare e fare conoscere l'arte della Falconeria Ligure. Come sport, come arte e come storia. Alcuni cambiamenti saranno apportati nell’associazione, con aperture di nuove sedi distaccate per accontentare le richieste degli associati .

La ‘Falconeria’, oltre alla attività stretta del termine è anche modo di fare conoscere il patrimonio faunistico in tutte le sue versioni, ottenendo ottimi risultati anche su chi ha disabilità importanti, con ovviamente l'aiuto di ente preposto.