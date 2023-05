L'Intercity del tardo pomeriggio potrebbe tornare a fermarsi a Bordighera, interrogazione in Regione

Potrebbe tornare a fermarsi a Bordighera il treno IC 641 Milano-Ventimiglia. La decisione spetta al Ministero e a Trenitalia ma, dalla Regione parte una chiara richiesta, firmata prima dal consigliere di maggioranza Mabel Riolfo (Lega Liguria-Salvini) e, quindi, dall’Assessore ai Trasporti Augusto Sartori.

Il consigliere ventimigliese, infatti, ha presentato un’interrogazione sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta di assumere iniziative con Trenitalia per istituire una nuova fermata dell’intercity a Bordighera. Il treno parte da Milano Centrale alle 15.10 e arriva a Ventimiglia alle 18.54 e la fermata non inciderebbe sulla rapidità della corsa, in quanto la distanza fra le stazioni di Ventimiglia e Bordighera è di 5 minuti, ma è importante da un punto di vista turistico.

L’assessore ai trasporti Augusto Sartori ha informato di avere inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la richiesta del consigliere, considerata opportuna dall’assessore, ed ha aggiunto di essere in attesa di una risposta.