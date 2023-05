Ventimiglia: rubano in due appartamenti e in un negozio, arrestati dai Carabinieri due giovani turchi

I Carabinieri del Radiomobile di Ventimiglia hanno arrestato in flagranza di reato due stranieri per furto in abitazione e tentato furto aggravato in un esercizio commerciale.

I due, di 22 e 28 anni ed entrambi turchi, sono stati notati poco prima delle 7 di stamattina da alcuni passanti mentre tentavano di forzare la porta finestra di un negozio di pizza al taglio in via Genova. Una pattuglia è intervenuta ed ha fermato i due che tentavano di scappare.

All’interno di un borsone, lanciato dai due stranieri durante la fuga, sono stati trovati arnesi atti allo a scasso ed alcuni oggetti, tra cui un computer portatile e capi di abbigliamento firmato, che i Carabinieri hanno ritenuto poter essere provento di qualche altro furto perpetrato durante la notte.

Le indagini, condotte durante la mattinata, hanno permesso di accertare che erano stati rubati in due appartamenti in via Nervia, in assenza degli occupanti. I due sono stati portati in carcere a Sanremo, in attesa della convalida dell’arresto e dell’eventuale rito per direttissima.